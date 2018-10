Lungauer Gemeindevertreter entscheiden über Windpark in Weißpriach

Die Entscheidung über Windräder wird im Lungau gefällt. (Symbolbild) - © APA/dpa/Julian Stratenschulte/Archiv

Ob in Weißpriach (Lungau) künftig durch Windkraft Energie erzeugt wird, sollen die 200 Gemeindevertreter des Bezirks in einer bindenden Abstimmung entscheiden. Dies wurde am Mittwoch mehrheitlich im Landtag festgelegt. Die FPÖ scheiterte mit ihrem Antrag auf eine Volksbefragung.