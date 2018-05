Lungauerin (45) bei Motorradunfall auf B99 schwer verletzt

Der 55-jährige Lungauer war Montagvormittag mit anderen Bikern auf einer Ausfahrt auf der Katschberg Straße, der B99. Nach einem Überholvorgang reihte er sich mit seinem Motorrad wieder nach rechts ein, kam dabei auf das Straßenbankett und stürzte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Rettungshubschrauber flog Schwerverletzte ins Spital

Seine am Sozius mitfahrende 45-jährige Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber brachte die Lungauerin nach notärztlicher Versorgung in das Krankenhaus nach Salzburg. Der Lenker selbst verletzte sich leicht und die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Tamsweg. Die B99 war an der Unfallstelle über eine Stunde blockiert.