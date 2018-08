Die Einheimische war Dienstagabend mit ihrem Pkw auf der Turracher Straße (B95) von Mauterndorf in Richtung Mariapfarr unterwegs. Und das offenbar so unsicher und gefährdend, dass die Polizei von anderen Verkehrsteilnehmern via Notruf alarmiert wurde.

Die Kontrolle und der Alkomattest ergaben einen Wert von 3,1 Promille. Der Führerschein wurde der Frau an Ort und Stelle abgenommen. Sie wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.