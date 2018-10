Luxus-Kurhotel offenbar am Attersee geplant

Im geplanten Kurhotel am Attersee zielt man beim Klientel auf gestresste Manager und Oligarchen ab. - © Neumayr/Archiv

In Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist offenbar die Errichtung eines Luxus-Kurhotels geplant. Der Industrielle Hannes Androsch hat am Montag dem Gemeinderat die Pläne präsentiert, die ein Gesundheitszentrum mit 60 Betten in Weißenbach vorsehen.