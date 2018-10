Luxus-Loft in Wien um 40 Millionen Euro zu haben

Börseplatz 1 - © APA

Da war das Penthouse von Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser um 11 Mio. Euro ein Schnäppchen dagegen: In Wien ist bald ein Luxusloft um 40 Mio. Euro zu haben. Es ist eine von mehreren Luxuswohnungen und -penthouses in der ehemaligen k.k. Telegrafen Centrale am Börseplatz 1. Die Immobilie gehörte vor Jahren einmal – finanziert von der Kärntner Hypo – dem kroatischen Ex-General Vladimir Zagorec.