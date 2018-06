Luxusautos präsentieren sich in Zell am See

Über 60 der weltweit schönsten und schnellsten PS-starken Autos und Raritäten bildeten den Rahmen dieser Veranstaltung in Zell am See-Kaprun.

Lamborghini, McLaren und Co. in Zell am See

Zu den Sammlerstücken und Kostbarkeiten zählten unter anderem ein Ford GT40, Lamborghini Aventador SV, McLaren 650s. Neben einer Präsentation beim Ferry Porsche Congress Center stand am Samstag eine Ausfahrt in die Region an. Das freie Fahren auf dem Gelände des Flugplatzes Zell am See mit der anschließenden Fahrzeugpräsentation bildete den feierlichen Abschluss.