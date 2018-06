Lynchjustiztat in Bremen: Erster Verdächtiger stellte sich

Mehrere Männer waren am Dienstag nach Ausstrahlung eines Beitrags in einem Mittagsmagazin des Senders RTL in die Wohnung eines 50-Jährigen eingedrungen und hatten ihn zusammengeschlagen, weil sie der Meinung waren, dass es sich bei ihm um den darin gezeigten Mann handelt. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die größtenteils noch unbekannten Männer nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer hatte mit dem im Beitrag gezeigten Mann nach Angaben der Ermittler nichts zu tun und ist außerdem nicht verdächtig, mit pädophilen Straftaten in Verbindung zu stehen.

Wie die Beamten am Freitag weiter mitteilten, steht auch der von den RTL-Reportern in dem Beitrag als verdächtig beschriebene Mann “in keinerlei Zusammenhang mit dem in der Sendung dargestellten Fall der Pädophilie”. Dies hätten “intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen” ergeben. Der Mann habe sich noch am Tag der Sendung selbst an die Bremer Polizei gewandt, berichteten die Ermittler.

Nach Angaben der Polizei hatten die Journalisten den Mann für den Beitrag gefilmt und sein Verhalten als “verdächtig beschrieben”. RTL erklärte, “seine journalistische Sorgfaltspflicht in jeder Hinsicht wahrgenommen” zu haben. Es habe darin keine Hinweise auf den Ort oder eine vermeintliche Adresse des mutmaßlich Pädophilen gegeben, teilte der Sender mit und verurteilte die Lynchjustiz.

Auch sei das Opfer der Täter “zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Berichterstattung von RTL” gewesen, betonte der Sender. Er habe die Polizei unmittelbar nach Ausstrahlung des Beitrags auf seine Recherchen hingewiesen. Nach Bekanntgabe der Lynchtat habe er ihr auf Anfrage am Mittwoch außerdem weiteres Rohmaterial übergeben.

