Macht Mülltrennen für euch Sinn?

Jährlich sammeln die Mitarbeiter des Abfallservices in Salzburg 84.000 Tonnen Müll und entsorgen ihn. Müll sammeln auch die Salzburger, in der Stadt Salzburg werden rund 5,3 Kilogramm Plastikflaschen pro Einwohner gesammelt, in den Gauen sogar zwischen 22 und 40 Kilogramm. “Grundsätzlich sind die Leute in der Stadt aber weniger motiviert als jene am Land, was die Mülltrennung betrifft. Nicht einmal die Hälfte der PET-Flaschen landen hier in der getrennten Sammlung”, erklärt Wilfried Mayr vom Referat für Abfallwirtschaft und Umweltrecht des Landes Salzburg.