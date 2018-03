Macron bei Beerdigung von ermordeter Jüdin

Die 85-jährige Jüdin Mireille Knoll war am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus, zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Der Fall hat Frankreich erschüttert und weltweit Aufsehen erregt, für Mittwochabend war ein Gedenkmarsch in Paris geplant.

Macron hatte auch bei der nationalen Gedenkfeier für einen bei einem islamistischen Terroranschlag getöteten Gendarmen an Knolls Schicksal erinnert. “Der Terrorist von Trebes wie der Mörder von Mireille Knoll verneinen den Wert des Lebens, schänden unsere heiligen Werte und unsere Erinnerung”, teilte er anschließend auf Twitter mit.

Unterdessen sorgt die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen für Unmut bei Teilen der jüdischen Gemeinde in Frankreich. Sie will entgegen dem Wunsch eines jüdischen Dachverbands am Gedenkmarsch für Knoll teilnehmen. Der Sohn des Opfers hatte “alle ohne Ausnahme” zur Teilnahme eingeladen.

Der Chef des Dachverbands der jüdischen Institutionen in Frankreich (Crif), Francis Kalifat, hatte erklärt: Weder Le Pen und ihre FN noch der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon seien bei der für Mittwochabend geplanten Kundgebung willkommen. Er begründete dies im französischen Radiosender RTL mit einer “starken Vertretung von Antisemiten sowohl bei der extremen Linken wie bei der extremen Rechten”.

