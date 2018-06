Macron: “Du nennst mich Herr Präsident”

Darauf ist zu sehen, wie Macron Schülern die Hände schüttelt, die am Montag an der Zeremonie zu Ehren französischer Widerstandskämpfer in der Gedenkstätte Mont-Valerien westlich von Paris teilnahmen. Als Macron sich nähert, stimmt einer der Teenager die Internationale an und schleudert dem Präsidenten die saloppe Begrüßung entgegen.

Der Präsident entgegnet: “Du bist bei einer offiziellen Zeremonie, du benimmst dich, wie es sich gehört!” Der langhaarige Schüler im Karo-Hemd antwortet daraufhin kleinlaut: “Ja, Herr Präsident.”

Danach gibt Macron dem Jugendlichen noch einen Rat: “Wenn du eine Revolution anstiften willst, lernst du erst, wie du ein Diplom machst und dich selbst ernährst, einverstanden? Dann kannst du anderen auch Lehren erteilen.”

(APA/ag.)