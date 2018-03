Macron fordert von Industrie und Banken Solar-Investitionen

Emmanuel Macron sprach in Neu Dehli zum Thema Sonnenenergie - © APA (AFP)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Industrie und Finanzwirtschaft aufgerufen, in der Klimaschutzpolitik zu “Agenten des Wandels” zu werden. Sie müssten den Aufbau von Solaranlagen in sonnenreichen Ländern zu erschwinglichen Kosten unterstützen, forderte Macron am Sonntag in Neu Delhi.