Macron in Berlin eingetroffen – Thema EU-Reformpläne

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in Berlin eingetroffen. Er will mit Kanzlerin Angela Merkel über Details der umstrittenen EU-Reformpläne beraten. Bei dem Treffen am Nachmittag dürften beide nach Wegen suchen, wie trotz Bedenken vor allem in der CDU/CSU gegen Macrons Reformpläne für die europäische Finanzarchitektur bis zum EU-Gipfel Ende Juni Fortschritte erzielt werden können.