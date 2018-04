Macron sieht europäische Demokratie als “Trumpfkarte”

Der französische Präsident sprach auch die Partner Europas an. Wobei er zu US-Präsident Donald Trump meinte, dass “dieser Verbündete zwar mächtig ist wie kein anderer, aber auch gleichzeitig zerbrechlich”. So sei Trump “der Versuchung ausgesetzt, verschiedene Dinge in Abrede zu stellen”, nannte Macron den Klimawandel und den Schwenk der USA. Er hoffe auf eine “Untergrenze für den CO2-Preis”. Frankreich werde sich für die Entrichtung einer CO2-Abgabe einsetzen. “Das wäre eine Grundvoraussetzung für einen glaubwürdigen Wandel”.

Schließlich nannte Macron den Schutz der Daten der Bürger im Digitalbereich als Priorität. “Wir können durchaus Innovation fördern, aber gleichzeitig müssen wir die Kapazitäten aufbauen, die individuellen Rechte weiter zu schützen”.

Entschieden wandte sich Macron gegen einen gewissermaßen europäischen Bürgerkrieg, wo nationale Egoismen stärker zurückkommen. “Die illiberale Faszination wird von Tag zu Tag größer”. Aber “wenn wir uns nicht klar zu Demokratie mit allen Facetten in Europa bekennen, sind wir auf dem Holzweg”. Es dürfe nicht wieder zu Zerreißproben der Vergangenheit kommen. “Wir müssen an der Quelle der Demokratie ansetzen” und man dürfe sich nicht in die eigene Tasche lügen.

Es müsse eine “neue europäische Souveränität aufgebaut werden, die den Bürgern klare entschlossene Antworten bietet. Damit klar wird, dass wir sie schützen können gegenüber der Unordnung der Welt”. Es “sollte nicht die todbringende Illusion hier greifen, die unseren Kontinent in den Abgrund stürzt”. Gegenüber einer “autoritären Grundeinstellung überall” sei die Antwort “nicht die autoritäre Demokratie, sondern die Autorität durch Demokratie”, so Macron.

Notwendig sei natürlich eine kritische Debatte über Europa. Wesentlich sei die europäische Souveränität, “an die ich hier glaube”. Gerade im Vorfeld der anstehenden EU-Wahlen nächstes Jahr sei es wichtig, die Werte hochzuhalten. Dies liege manchmal brach. “Wir müssen innovativ vorgehen”. Er wolle nicht, dass die Illusion der Gewalt mit einem Verzicht auf Freiheit verbunden Platz greife, denn das wäre ein “Europa, in dem die Demokratie zur Ohnmacht verurteilt” werde.

