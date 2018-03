Macron spricht bei Trauerfeier für getöteten Gendarmen

Beltrame wird in Frankreich als Held verehrt - © APA (AFP)

Nach dem Terroranschlag in Südfrankreich wird Staatschef Emmanuel Macron am Mittwoch in Paris bei der Trauerfeier für den getöteten Gendarmen Arnaud Beltrame sprechen. Bei der Zeremonie am Invalidendom werden die Familien des Oberstleutnants und der drei weiteren Opfer der Anschläge vom Freitag erwartet. Macron wird Beltrame posthum mit dem Orden der französischen Ehrenlegion auszeichnen.