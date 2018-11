Hier wurde Sinnlosigkeit der Kriegs offenbar - © APA (AFP)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am Freitag im nordfranzösischen Albert die britische Premierministerin Theresa May (13.00 Uhr). Nach einem Arbeitsessen und einer Unterredung besuchen die beiden gemeinsam eine Gedenkstätte in Thiepval, in der an die Schlacht an der Somme erinnert wird. Der Besuch erfolgt im Rahmen des Gedenkens an den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges.