Macron unterstützt laut Kern EU-Arbeitsagentur in Wien

Kern sieht in Macron einen "Verbündeten rot-weiß-roter Interessen" - © APA

Der französische Präsident Emmanuel Macron unterstützt nach Angaben von SPÖ-Chef Christian Kern die Ansiedlung der EU-Arbeitsagentur (ELA) in Wien. Macron sei “ein Verbündeter rot-weiß-roter Interessen”, sagte Kern am Montag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten in Paris. Er habe nämlich “seine Unterstützung zugesichert, die neue EU-Agentur für Arbeit nach Wien zu holen”.