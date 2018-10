Macrons Büro gibt Probleme bei Kabinettsumbildung zu

Macron auf der Suche nach Mitarbeitern - © APA (AFP)

Die Kabinettsumbildung in Frankreich macht Präsident Emmanuel Macron größere Probleme als erwartet: Der Elysée-Palast teilte am Mittwoch in Paris mit, Macron suche nicht nur einen Nachfolger für den zurückgetretenen Innenminister Gérard Collomb. Vielmehr werde es mehrere “Neuzugänge und Abgänge” im Kabinett geben sowie Postenwechsel.