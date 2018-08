Maduro sieht Kolumbiens Präsident hinter Anschlag

Die Attentäter seien festgenommen worden, nun gehe es darum, auch die Drahtzieher dingfest zu machen. Die Attentäter seien in der kolumbianischen Kleinstadt Chinacota unweit der venezolanischen Grenze von Kolumbianern ausgebildet worden, sagte Maduro in dem Video.

Eine Gruppe, die sich als “Nationale Bewegung der T-Shirt-Soldaten” bezeichnete, hatte sich im Internet zu dem Anschlag bekannt. Die in den USA ansässige venezolanische Oppositionsjournalistin Patricia Poleo verlas die Erklärung auf ihrem YouTube-Kanal.

Maduro war am Samstag nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen seien in der Nähe des Staatschefs explodiert. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Maduro blieb unversehrt.

Noch am selben Tag hatte Maduro Kolumbien für den Anschlag verantwortlich gemacht. Der scheidende Staatschef Santos wies die Vorwürfe zurück. “Am Samstag hatte ich etwas wichtigeres zu tun: die Taufe meiner Enkelin”, schrieb Santos auf Twitter.

Santos hatte am Montag vergangener Woche in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vom notwendigen “Sturz des venezolanischen Regimes” gesprochen, der “in naher Zukunft” stattfinden könne. Am Dienstag übergibt Santos das Präsidentenamt an den ultrarechten Politiker Ivan Duque, einen besonders scharfen Kritiker Maduros.

(APA/dpa/ag)