Mädchen ermordet: Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Familie

Die Mutter jener Siebenjährigen, die in Wien-Döbling erstochen worden war, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Familie des 16-jährigen mutmaßlichen Täters. So sollen die Eltern des Burschen bei der Beseitigung der Spuren geholfen haben. Außerdem sei seine Mutter an diesem Tag auffällig lange bei ihr geblieben. Das ganze Interview im Video.

Im Interview mit dem ORF Wien erklärt die 35-Jährige, dass sie nicht glaubt, dass der Bursche das alles alleine gemacht habe. Auch der Anwalt der Familie, Nikolaus Rast, sagt: "Es gibt Bewohner hier, die sagen, sie haben am Abend noch die Mülltonnen durchsucht, da war keine Leiche drinnen, am nächsten Tag in der Früh war sie drinnen. Ich gehe davon aus, dass die Eltern da schon zu hause waren. Es stellt sich also die Frage: Wo war die Leiche?" Die Polizei widerspreche den Vorwürfen der Mutter, heißt es weiter im Beitrag von "Wien Heute". Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Eltern nichts von der Tat ihre Sohnes gewusst.