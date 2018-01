Mädchen in Deutschland angeschossen und schwer verletzt

Zwölfjährige in Niedersachsen angeschossen - © APA (dpa)

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in Salzgitter (Niedersachsen) in Deutschland angeschossen und schwer verletzt worden. Das Kind schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts werde gegen drei Verdächtige ermittelt. Ob es ein Unfall war oder vorsätzlich, galt noch zu festzustellen.