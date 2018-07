Männergruppe flüchtet nach Drogenkonsum und Crash in der Stadt Salzburg

Die Polizei konnte die Flüchtigen stoppen. - © Bilderbox

Filmreife Szenen haben sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Landeshauptstadt abgespielt: Ein 24-Jähriger raste mit seinem Pkw bei Rotlicht über eine Kreuzung und crashte. Daraufhin flüchteten alle vier Insassen zu Fuß – allesamt standen unter Alkohol und Drogen, wie sich später herausstellte.