Mafiosi lösen Kind in Säure auf: Millionen-Entschädigung für Mutter

Sechs Mafiosi, die 1993 ein elfjähriges Kind entführt, getötet und den Körper in Säure aufgelöst haben, müssen der Mutter des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 2,2 Millionen Euro zahlen. Das beschloss ein Gericht in Palermo, berichteten italienische Medien. Die Mafiosi waren wegen des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.