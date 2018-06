MAK-Publikation mit European Design Award ausgezeichnet

Die im Vorjahr erschienene Publikation sei “Essenz und Höhepunkt eines langjährigen Forschungsprojektes”, so das MAK. “Die Publikation lässt Ephemera, also künstlerisch gestaltete grafische Arbeiten mit vorübergehendem Gebrauchswert wie etwa Werbesprospekte, Postkarten, Glückwunschbillets, Buchumschläge, Lesezeichen, Briefpapiere, Briefmarken oder Etiketten vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Revue passieren und gewährt damit Einblick in eine kulturgeschichtliche Schatztruhe.”

Das von 3007 entwickelte Cover erinnert an eine Holzbox und damit an die historische Unterbringung von Gebrauchsgrafiken in hölzernen Laden. Der wie eine Karteikarte gestaltete Buchtitel nimmt Anleihe an der Katalogisierung, wie sie vor der Digitalisierung üblich war.

Der im Jahr 2007 ins Leben gerufene und heuer im Rahmen des European Design Festivals in Oslo (1. bis 3. Juni) ausgelobte EDA European Design Award zählt zu den bedeutendsten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Kommunikationsdesign in Europa.

(APA)