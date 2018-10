Malaysia schafft das Gastro-Rauchverbot

Die Strafen sollen bei umgerechnet rund 3.300 US-Dollar liegen - © APA (Archiv)

Was die türkis-blaue Bundesregierung abgeschafft hat, schafft der asiatische Staat Malaysia: Ab 1. Jänner kommenden Jahres wird es dort ein Gastro-Rauchverbot geben. Das berichtete die Zeitung “The Straits Times” am vergangenen Wochenende. Der stellvertretende Gesundheitsminister Lee Boon Chye hatte den Zigaretten-Bann am vergangenen Donnerstag (11. Oktober) angekündigt.