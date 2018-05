Malaysischer Ex-Premier Anwar soll nächste Woche freikommen

Anwar Ibrahim könnte vom Gefängnis ins Amt des Premiers wechseln - © APA (AFP)

Nach dem Wahlsieg der Opposition in Malaysia soll einer ihrer prominentesten Politiker in der kommenden Woche vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Der ehemalige Vize-Premier Anwar Ibrahim werde bereits am Dienstag aus der Haft entlassen, sagte seine Tochter Nurul Izzah Anwar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.