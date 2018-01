ManCity holte sicheren 3:1-Heimsieg gegen Watford

Sterling traf gleich in der Anfangsminute zum 1:0 - © APA (AFP)

Manchester City ist in der englischen Fußball-Premier League auf die Siegesstraße zurückgekehrt. Beim 3:1 gegen Watford am Dienstagabend traf der Tabellenführer schon in der ersten Viertelstunde vorentscheidend. Die Citizens liegen damit vorerst 15 Punkte vor Verfolger Manchester United. Chelsea könnte den Rückstand auf City am Mittwoch mit einem Auswärtssieg bei Arsenal auf 14 Zähler verkürzen.