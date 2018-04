ManCity vor schier unmöglicher Aufgabe gegen Liverpool

Hauptgrund dafür ist die jüngste Niederlage. Beim 2:3 gegen Manchester United ging der überlegene Premier-League-Tabellenführer am Wochenende erneut als Verlierer vom Rasen. “Für die Stimmung ist es schwer, wenn man nicht gewinnt”, sagte Guardiola. In der zweiten Retourpartie am Dienstagabend empfängt die AS Roma den FC Barcelona mit nahezu identer Ausgangslage. Nach dem 4:1 im Camp Nou gastieren Lionel Messi und Co. als haushohe Aufstiegsfavoriten im Olympiastadion.

Guardiola war nach der vertanen Chance auf den vorzeitigen Gewinn der englischen Meisterschaft sichtlich angeschlagen. Wieder hatte sich seine Mannschaft binnen weniger Minuten selbst in die Bredouille gebracht. Im Hinspiel in Liverpool fielen die Gegentore binnen 19 Minuten, United drehte ein 0:2 nun in 16 Minuten zu einem 3:2-Erfolg. Der erhoffte Motivationsschub blieb aus, Guardiola überraschte mit Selbstzweifel.

Er habe auch schon als Coach von Bayern München gegen Real Madrid (CL-Semifinale 2014, Anm.) und Barcelona (CL-Semifinale 2015) drei Tore in ähnlicher Manier kassiert. “Vielleicht ist das meine Schuld. Darüber muss ich nachdenken”, sagte Guardiola. Natürlich werde er gegen Liverpool versuchen, mit City die Wende zu schaffen, hielt der 47-Jährige natürlich fest. “Jetzt müssen wir versuchen, tapfer genug zu sein, um wieder aufzustehen”, sagte er.

Liverpool ging in dieser Saison im Etihad Stadium schon einmal unter. In der vierten Premier-League-Runde setzte es Anfang September ein 0:5. Auch deshalb betonte Trainer Jürgen Klopp, man müsse noch einmal “höllisch arbeiten”. Verzichten müssen seine Reds auf den gesperrten Kapitän Jordan Henderson.

Hoffen darf Liverpool indes auf Toptorjäger Mohamed Salah. Der Ägypter hatte im Hinspiel das erste Tor erzielt, sich später aber leicht an der Leiste verletzt. Das torlose Derby bei Everton am Wochenende sah der geschonte Stürmer nur als Zuschauer. Salah hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon 38 Treffer erzielt. Für den Champions-League-Sieger von 2005 wäre es die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2008.

Barcelona steht drauf und dran, nach drei Jahren Pause wieder im Halbfinale der Königsklasse zu stehen. 2015 holten die Blaugrana gegen Juventus dann den Titel. Angeführt von einem torhungrigen Messi – der Argentinier traf am Wochenende beim 3:1 gegen Leganes dreimal – strebt Barcelona im ersten Jahr unter Ernesto Valverde das Triple an. Valverde hat in seinen ersten 50 Spielen so wenige Niederlagen wie noch kein anderer Trainer von Barcelona erlitten. Nur drei sind es an der Zahl, zwei fielen zu Beginn seiner Amtszeit im spanischen Supercup gegen Real.

Seither zeigt sich Barcelona praktisch unbesiegbar. Unter Valverde hat die Mannschaft auch nur 26 Gegentore kassiert, was den 54-Jährigen aus der autonomen Region Extremadura in dieser Statistik ebenfalls zur Nummer eins der Clubgeschichte macht. Die Gazzetta dello Sport sprach deshalb von einer “heroischen Tat”, die die Roma vollbringen müsste. Außenverteidiger Aleksandar Kolarov nahm bereits das Derby gegen Lazio ins Visier. “Wir müssen zeigen, dass wir die Qualität haben, auch künftig in der Champions League zu spielen”, sagte der Serbe. Am Sonntag wollen die Gelbroten zumindest ihren vierten Serie-A-Rang halten.

