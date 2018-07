Mann am Untersberg von rollendem Baumstamm schwer verletzt

Mittels Hubschrauber musste ein Verletzter vom Untersberg geborgen werden. - © BRK BGL/ Leitner

Ein 45-Jähriger wurde am Montag bei Baumfällarbeiten am Untersberg-Almsteig schwer verletzt. Der Mann erlitt von einem rollenden Stamm Blessuren an Brustkorb, Wirbelsäule und am Bein. Das Bayrische Rote Kreuz rettete der Mann, der anschließend ins Klinikum Traunstein geflogen wurde.