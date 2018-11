Mann attackiert 21-Jährigen mit Küchenbeil in der Stadt Salzburg

Die Polizei konnte den Mann schnappen. - © APA/Barbara Gindl/Archivbild

Mit einem Fleischerbeil mit 17 Zentimeter langer Klinge ist am Samstagabend ein 22-Jähriger in einer Wohnung in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt auf einen 21-Jährigen losgegangen. Die beiden waren in Streit wegen dem Kochen und Putzen geraten, wie die Polizei berichtet. Daraufhin schlug der Ältere mit dem Küchenbeil auf den Kopf seines Kontrahenten ein.