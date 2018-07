Mann attackierte wahllos Passanten in Wien: Festnahme

Zwei Übergriffe im zweiten Bezirk - © APA (Symbolbild)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien-Leopoldstadt offenbar wahllos zwei Passanten attackiert. Er wurde schließlich am Schwedenplatz festgenommen. Unter den Opfern war auch ein Mann mit Kippa. Ein politisches oder religiöses Motiv wurde von der Polizei jedoch zunächst ausgeschlossen.