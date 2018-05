Mann bedroht Ex-Freundin mit Küchenmesser

Bereits zuvor versuchte der Oberösterreicher immer wieder die Frau persönlich anzutreffen. Über einen Messengerdienst stalkte er die Flachgauerin auch online. Am Montag bedrohte er sie nun vor ihrem Wohnhaus mit dem Umbringen. Als die Polizei eintraf, zog er plötzlich ein zwölf Zentimeter langes Messer aus der Jacke.

Frau mit Messer bedroht: Festnahme

Den einschreitenden Beamten gelang es, ihm das Messer zu entwenden. Dabei ist der Mann unbestimmten Grades verletzt worden. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Erstversorgung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Festnahme und Einlieferung des 59-Jährigen in die Justizanstalt Puch-Urstein an.