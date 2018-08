Mann bedrohte Schüler mit Messer und raubte Fahrrad

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz hatte sich am 16. August am späten Nachmittag mit seinem Mountainbike am Parkplatz des Bahnhofs Lebring aufgehalten, als ihm ein vorerst Unbekannter ein Messer unter die Nase hielt und sein Fahrrad verlangte. Der Jugendliche musste es ihm übergeben, der Räuber radelte damit davon. Rund 14 Tage später wurde der Afghane geschnappt. Das Mountainbike konnte sichergestellt und zurückgegeben werden, am Donnerstag identifizierte der Schüler dann den 25-Jährigen als Täter.

