Mann bei Lawinenabgang in Südtirol tödlich verunglückt

Der Freerider wurde bei der Abfahrt von der Lawine erfasst - © APA

Ein Wintersportler ist am Mittwoch bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum in Corvara in Südtirol tödlich verunglückt. Dies berichteten Südtiroler Medien. Zu dem Lawinenabgang soll es bereits Mittwochnachmittag gekommen sein. Der Leichnam des Mannes wurde schließlich im Zuge einer Suchaktion gegen Mitternacht von Rettungskräften unter den Schneemassen entdeckt.