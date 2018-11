Der Mann drohte mit Gewalt und wurde angezeigt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Am Mittwoch drohte ein 55-Jähriger vor der Polizei mit Gewalt. Am Abend zuvor hatte sich seine Freundin von ihm getrennt. Als die Frau am Mittwochvormittag in der Arbeit war, wandte sich der Mann an die Polizei, um persönliche Gegenstände aus der Wohnung zu holen.