Mann drohte in Tirol mit Doppelmord

Bereits am Montag hatte der in seiner Heimat lebende 31-Jährige mit seiner Ex-Freundin telefoniert und gesagt, nach Tirol kommen zu wollen, um sie und ihren neuen Lebensgefährten zu töten. Die Frau hatte die Drohung sehr ernst genommen. Sie verließ ihre Wohnung und suchte sich ein Ausweichquartier. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erließ eine Festnahmeanordnung.

Am Dienstagabend erfuhr die Polizei, dass der Rumäne tatsächlich nach Tirol gekommen und in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingebrochen war. Als die Beamten bereits am Haus eingetroffen waren, drohte der Mann auch noch damit, das Gebäude anzuzünden, sollte sich ein Polizist nähern. Beamten der daraufhin alarmierten Cobra nahmen den 31-Jährigen fest. Es wurde niemand verletzt.

(APA)