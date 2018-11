Ein Mann hat in einem Yoga-Studio im US-Bundesstaat Florida einen Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt. Danach habe er sich am frühen Freitagabend (Ortszeit) vermutlich selbst erschossen, sagte der Polizeichef von Tallahassee, Michael DeLeo. Die fünf Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden, wo eines von ihnen starb.

Der Zustand der übrigen sei kritisch. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt habe und für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. Über die Hintergründe der Tat und die Identität der Opfer und des Täters könne er noch nichts sagen. Bei dem Studio in der Hauptstadt Floridas handelt es sich um ein sogenanntes Hot-Yoga-Studio, in dem Übungen bei hohen Temperaturen absolviert werden. (APA/ag.) Leserreporter Feedback