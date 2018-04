Die Flucht endete tödlich - © APA (dpa/Symbolbild)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Einbrecher im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in einem Fluss ertrunken. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, meldete eine Zeugin per Notruf einen Einbruch in ein Wohnhaus. Weitere Zeugen hätten zwei flüchtende Männer verfolgt und der Polizei Hinweise zur Fluchtroute gegeben.