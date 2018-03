Mann feuert in Salzburg mit Pistole aus Fenster: Cobra im Einsatz

Beamte der Sondereinheit Cobra nahmen den Salzburger fest (Symbolbild). - © APA/Roland Schlager/Archiv

Ein 52-jähriger Mann hat in Salzburg in der Nacht auf Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung in Maxglan geschossen. Zuvor hatte der Mann gedroht, seine 49-Jährige Exfreundin zu töten.