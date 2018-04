Mann fotografiert freche Diebe: Beute wieder ausgeladen

Ein 50-jähriger Oberösterreicher konnte am Dienstagnachmittag seinen Augen nicht trauen. Der Mann war mit seinem Pkw auf der B147 Richtung Munderfing unterwegs, als er auf der Höhe der Ortschaft Heiligenstatt eine verdächtige Szene entdeckte. Zwei Männer waren gerade dabei eine Asphaltschneidemaschine, die neben der Fahrbahn abgestellt war, in einen Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen zu verladen. Der 50-Jährige hielt an und fotografierte die Szene, dann machte er sich auf den Weg zur Polizeiinspektion Friedburg, um Anzeige zu erstatten.

Diebe nehmen Verfolgung auf

Die beiden Diebe dürften den Oberösterreicher bemerkt haben, worauf sie das Diebesgut im Wert von rund 7.000 Euro nach kurzer Fahrt wieder ausluden und dem Zeugen hinterherfuhren. Als dieser die Polizeiinspektion Friedburg erreichte, hielt auch das Räuberduo seinen Kleinbus in der Nähe der Inspektion. Noch bevor die beiden Männer ihr Gefährt einparken konnten, klickten bereits die Handschellen. Die Polizei nahm die Diebe im Alter von 37 und 42 Jahren vorläufig in Gewahrsam, später wurden sie auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden Bulgaren gaben an, die Asphaltschneidemaschine mitgenommen zu haben, weil sie diese als Schrott mit geringem Wert angesehen hatten.