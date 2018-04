Mann griff bei Festnahme in Wien zur Waffe von Polizisten

Der Mann wollte dem Polizisten die Waffe wegnehmen - © APA (Symbolbild)

Bei seiner Festnahme hat ein offensichtlich alkoholisierter Mann versucht, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entwenden. Der 23-Jährige war von der Polizei angehalten worden, weil er in der Nacht auf Donnerstag mit einem schwer demolierten Auto gegen die Einbahn in der Herndlgasse in Wien-Favoriten gefahren war. Im Zuge der Amtshandlung wurde er immer aggressiver, berichtete die Polizei.