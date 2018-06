Heftiger Regen verursachte am Dienstag in Teilen Oberbayerns, Schwabens und Niederbayerns überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Im Landkreis Regen schlug ein Blitz in einen Carport ein. Der Carport und das Auto brannten ab. Im Landkreis Freyung-Grafenau habe die Gefahr bestanden, dass ein komplettes Sägewerk weggeschwemmt wird. Die Meteorologen rechneten auch in der Nacht auf Mittwoch mit schweren Gewittern im süddeutschen Bundesland.

(APA/dpa)