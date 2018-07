Mann in den USA entdeckt Schlange in Toilettenschüssel

Großer Schreck am stillen Örtchen. (Symbolbilld) - © Bilderbox

Es ist der Alptraum all jener, die sich vor Reptilien fürchten – und auch andere Menschen dürfte es bei dem Gedanken schütteln: Ein Mann in Virginia Beach an der Ostküste der USA hat eine Schlange in seiner Toilettenschüssel entdeckt.