Mann in den USA tötete vier Kinder und sich selbst

Vier Kinder und ein Mann sind nach einer Geiselnahme im US-Staat Florida erschossen aufgefunden worden. Ihre Leichen wurden in einer Wohnung in Orlando entdeckt, in der sich der Mann rund 21 Stunden lang verbarrikadiert hatte, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Die Kinder waren demnach zwischen einem Jahr und elf Jahren alt.

Die genaue Verbindung zwischen Mann und Kindern war zunächst unklar. Den Angaben zufolge erhielt die Polizei am Montag zunächst einen Notruf über einen häuslichen Zwischenfall. Der Mann schoss auf die eintreffenden Polizisten, dabei wurde ein Beamter lebensgefährlich verletzt. Danach verbarrikadierte er sich mit den vier Kindern in der Wohnung, während die Einsatzkräfte das Gebäude umstellten. “Wir fordern ihn auf, die Kinder unverletzt freizulassen und uns dabei zu helfen, die Sache friedlich zu lösen”, twitterte die Polizei zwischenzeitlich. (APA/dpa) Leserreporter Feedback