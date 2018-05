Mann in Innenstadt mit Messer bedroht

Die Polizei musste bei einer Streiterei und einer schweren Nötigung ausrücken. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Zu einer schweren Nötigung und einer Körperverletzung kam es am Montag in der Stadt Salzburg. Ein 38-Jähriger hat in der Salzburger Innenstadt einem Mann ein Messer an den Hals gesetzt. Damit wollte er den 55-Jährigen zum Gehen auffordern. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. In Salzburg-Itzling ist ein Mann durch Faustschläge und Fußtritte verletzt worden.