Mann in Wien beinahe von abstürzender Drohne getroffen

Drohnen müssen ab einer gewissen Größe genehmigt werden - © APA

Ein 71-jähriger Mann ist am Mittwoch um 16.30 Uhr auf dem Zentralfriedhof in Wien-Simmering beinahe von einer abstürzenden Drohne getroffen worden. Der Pensionist bemerkte, wie das Flugobjekt knapp hinter ihm am Boden aufprallte und verständigte die Polizei. Die Beamten forschten umgehend einen 24-Jährigen als Lenker der rund drei Kilo schweren Drohne aus, berichtete die Polizei.