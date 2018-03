Mann mit Baseballschläger verletzt: Dreieinhalb Jahre teilbedingt

Ein 20-jähriger Angeklagter, der am 16. August 2017 in Saalfeden (Pinzgau) rund 30 Mal mit einem Baseballschläger auf einen 26-jährigen Kontrahenten eingeschlagen haben soll, ist bei einem fortgesetzten Prozess in Salzburg am Mittwoch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft, davon 14 Monate unbedingt, verurteilt worden.