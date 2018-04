Mann nach Unfall in Osttirol stundenlang im Wrack gefangen

Der Osttiroler wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert - © APA (Symbolbild)

Ein 76-Jähriger hat nach einem Verkehrsunfall in Osttirol stundenlang in seinem Auto ausharren müssen. Der Mann wollte am Dienstag gegen 18.45 Uhr nach Lienz fahren, als er beim Reversieren über das Grundstück hinaus geriet und rund 50 Meter abstürzte, teilte die Polizei mit. Erst am nächsten Morgen gegen 6.15 Uhr wurde der Osttiroler von seinem Sohn gefunden.