Mann nach versuchter Vergewaltigung in Salzburg in U-Haft

Der 20-Jährige ist derzeit in U-Haft. - © APA/BARBARA GINDL

Nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch in der Silvesternacht in der Stadt Salzburg ist am Dienstag ein 20-Jähriger in U-Haft genommen worden. Der Übergriff auf eine 29-jährige Nigerianerin soll sich in den Morgenstunden des 1. Jänner im Stadtteil Lehen zugetragen haben.