Mann ohne Führerschein beging nach Unfall auf A10 Fahrerflucht

Der Mann überholte mit seinem Auto ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug auf der Autobahn und touchierte während des Überholvorgangs mit der rechten Fahrzeugseite den Lastwagen. In weiterer Folge kam der Pkw-Lenker rechts von der Fahrbahn ab, fuhr entlang einer Böschung zurück auf den Fahrstreifen und hielt am Pannenstreifen an. Der Unfallverursacher erklärte dem Lkw-Lenker, keinen Schaden am Pkw zu haben, und fuhr anschließend ohne Datenaustausch weiter in Richtung Villach, wo er von der Polizei im Bereich St. Michael angehalten wurde.

Fahrerflucht nach Busunfall

Fahrerflucht beging am Samstag auch ein 50-jähriger Autofahrer in der Stadt Salzburg, nachdem er einem Bus im Kreuzungsbereich den Vorrang genommen hat. Der Busfahrer konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw vermeiden. Eine Businsassin stürzte dabei aber und musste verletzt ins Spital gebracht werden. Die Polizei konnte den flüchtigen Autolenker ausforschen. Er wird angezeigt.

