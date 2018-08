Ärger über Anzeige – Mann randaliert in Wiener Polizeiinspektion

In einer Wiener Polizeidirektion ist ein Mann völlig ausgetickt. - © APA/GINDL

Ein 64-Jähriger hat sich dermaßen über eine Anzeige geärgert, dass er Freitagvormittag in einer Wiener Polizeiinspektion randalierte. Zwei Polizisten wurden verletzt, die Einrichtung in der Inspektion Fuhrmanngasse in der Josefstadt massiv beschädigt.